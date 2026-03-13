В оперштабе рассказали о ситуации с пожаром на кубанской нефтебазе

На нефтебазе в краснодарском Тихорецке потушили пожар после атаки БПЛА

Пожарные к 7:12 мск ликвидировали открытое горение на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае, возникшее накануне при атаке украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный оперштаб.

Там добавили, что пожар окончательно потушен к 9.15 мск.

Накануне на нефтебазе в Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар. Изначально огонь охватил около 150 квадратных метров, позже площадь пожара возросла до 3,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли сотни спасателей и пожарный поезд, а движение по близлежащей дороге пришлось ограничить. Пострадавших, по официальным данным, нет. Всего той ночью силы противовоздушной обороны сбили 80 дронов, из них 30 — над Кубанью. Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотниками станцию «Русская», по которой пытались ударить днем ранее.

Местные власти попросили жителей сообщать о найденных фрагментах беспилотников в ЕДДС Тихорецкого района, а также напомнили о работе горячей линии межрайонной прокуратуры. О последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кубани зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе.