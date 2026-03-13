Россиянам рассказали, какое наказание грозит за подглядывание в соседскую дверь

Россиянам может грозить уголовная ответственность, если они решат подглядеть за соседями через замочную скважину и приоткрытую дверь. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал адвокат Александр Зорин.

Он уточнил, что в российском уголовном кодексе предусмотрена статья, которая защищает неприкосновенность частной жизни. Поэтому в случае, если пострадавший докажет систематическое нарушение личного пространства, регулярный сбор информации и использование подручных средств для слежки, обвиняемым может грозить штраф в размере от 200 тыс. рублей или лишение свободы.

«Если подглядывали за несовершеннолетним и распространили, то срок лишения свободы увеличивается до пяти лет. В этом случае важно отличать: если человек увидел что-то случайно, один раз, то умысла там нет. Но если человек там принимает какие-то меры, то тогда будет умышленное нарушение», – уточнил Зорин.

Юрист Екатерина Нечаева до этого говорила, что установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. По словам эксперта, решение об установке в подъезде камеры должно приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру. Нарушителя могут оштрафовать или лишить свободы сроком до двух лет.

