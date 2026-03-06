Врачи предупредили о неэффективности строгих диет

Строгие диеты не позволят добиться эффективного результата в похудении и приведут к срыву. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, выход из такого режима питания легко могут спровоцировать скука, тяжелый день или окружение. Эксперты подчеркнули, что проблема диет заключается в кратковременности, в результате организм моментально включает режим выживания и замедляет обмен веществ.

«Срывы на диете — это не отсутствие воли, а бунт нейромедиаторов. Когда мы резко урезаем калории, мозг воспринимает это как угрозу. Если добавить в рацион углеводы на ужин в виде сложных соединений, можно избежать ночных рейдов к холодильнику и стабилизировать уровень сахара в крови», — отметила биохимик Валерия Ромашина.

Клинический психолог, специалист по снижению веса и коррекции пищевых расстройств, эксперт телеканала «Доктор» Иван Алименко до этого рассказал «Газете.Ru», что жесткие диеты, детоксы и прочие экспресс-методы, обещающие мгновенный результат, — не лучший вариант похудения весной. С приходом тепла желание «срочно похудеть к лету» у многих становится навязчивой идеей. Но, по словам психолога, корень проблемы часто лежит не в лишних сантиметрах, а в эмоциональном состоянии.

