Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Горы мусора поплыли с Украины в Европу

На видео сняли реку Тису, несущую горы мусора с Украины в Венгрию

Река Тиса во время ледохода понесла горы мусора с Украины в Венгрию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя в своем Telegram-канале снятое очевидцем видео.

«Так сейчас выглядит река Тиса на границе. Горы мусора плывут в Венгрию», — говорится в подписи под видео.

На кадрах можно увидеть, как в реке посреди льдин плывет множество бытовых отходов и ветки деревьев. Среди мусора есть даже старая лодка. Отходов настолько много, что не видно воды.

Тиса (Тисса, Тейсс) является самым длинным притоком Дуная. Ее протяженность составляет 966 километров, из них более 200 километров проходит по территории Украины. Река берет начало в Закарпатье и на отдельных участках образует границу Украины с Румынией и Венгрией.

Название реки обрело широкую известность после того, как ее начали штурмовать украинские граждане в попытках покинуть страну и избежать принудительной мобилизации. Часто попытки пересечь реку вплавь заканчивались для украинцев летальными исходами. В частности, 24 декабря 2025 года телеканал CNN сообщил, что не менее 29 украинских уклонистов не выжили при попытке пересечь горы или переплыть реку Тиса, которые отделяют юго-западную часть Украины от северной Румынии.

4 февраля стало известно еще об одном украинце, который утонул в ледяной воде Тисы при попытке сбежать за границу.

Ранее ученые обнаружили на Земле два новых сезона — мусора и дымки.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!