Горы мусора поплыли с Украины в Европу

На видео сняли реку Тису, несущую горы мусора с Украины в Венгрию

Река Тиса во время ледохода понесла горы мусора с Украины в Венгрию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя в своем Telegram-канале снятое очевидцем видео.

«Так сейчас выглядит река Тиса на границе. Горы мусора плывут в Венгрию», — говорится в подписи под видео.

На кадрах можно увидеть, как в реке посреди льдин плывет множество бытовых отходов и ветки деревьев. Среди мусора есть даже старая лодка. Отходов настолько много, что не видно воды.

Тиса (Тисса, Тейсс) является самым длинным притоком Дуная. Ее протяженность составляет 966 километров, из них более 200 километров проходит по территории Украины. Река берет начало в Закарпатье и на отдельных участках образует границу Украины с Румынией и Венгрией.

Название реки обрело широкую известность после того, как ее начали штурмовать украинские граждане в попытках покинуть страну и избежать принудительной мобилизации. Часто попытки пересечь реку вплавь заканчивались для украинцев летальными исходами. В частности, 24 декабря 2025 года телеканал CNN сообщил, что не менее 29 украинских уклонистов не выжили при попытке пересечь горы или переплыть реку Тиса, которые отделяют юго-западную часть Украины от северной Румынии.

4 февраля стало известно еще об одном украинце, который утонул в ледяной воде Тисы при попытке сбежать за границу.

