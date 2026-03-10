Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам спрогнозировали стремительный сход сугробов из-за резкого потепления

Синоптик Шувалов: оттепель в Москве за неделю на 50% уменьшит сугробы
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

За текущую неделю в столичном регионе высота снежного покрова снизится на 50% на фоне потепления. Практически каждый день будет солнечно, днем температура воздуха останется на положительных отметках, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас более чем оптимистично выглядит прогноз на неделю. Практически всю неделю солнечно в дневные часы, ясная погода и ночью», — отметил синоптик.

По его словам, до пятницы включительно температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7 градусов, к выходным воздух может прогреться до +10 градусов. На этом фоне сугробы осядут с нынешних 45 см до 20-25 см, пообещал Шувалов.

Идущий с запада теплый воздух окажет влияние и на другие города и регионы. Так, в Пскове ожидается потепление до +12 градусов, в Калининграде до +15 градусов, к середине недели теплее станет также в Казани, а к четвергу 25-градусные морозы сменятся оттепелью и в Екатеринбурге.

Однако в ночные часы в центральных регионах по-прежнему будет достаточно холодно, ожидается от -1 до -3 градусов, местами температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов. В столице прогнозируется около 0 градусов, причем холода еще вернутся, заключил синоптик.

Москвичам ранее назвали дату начала метеорологической весны в столице.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!