Москвичам спрогнозировали стремительный сход сугробов из-за резкого потепления

За текущую неделю в столичном регионе высота снежного покрова снизится на 50% на фоне потепления. Практически каждый день будет солнечно, днем температура воздуха останется на положительных отметках, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас более чем оптимистично выглядит прогноз на неделю. Практически всю неделю солнечно в дневные часы, ясная погода и ночью», — отметил синоптик.

По его словам, до пятницы включительно температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7 градусов, к выходным воздух может прогреться до +10 градусов. На этом фоне сугробы осядут с нынешних 45 см до 20-25 см, пообещал Шувалов.

Идущий с запада теплый воздух окажет влияние и на другие города и регионы. Так, в Пскове ожидается потепление до +12 градусов, в Калининграде до +15 градусов, к середине недели теплее станет также в Казани, а к четвергу 25-градусные морозы сменятся оттепелью и в Екатеринбурге.

Однако в ночные часы в центральных регионах по-прежнему будет достаточно холодно, ожидается от -1 до -3 градусов, местами температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов. В столице прогнозируется около 0 градусов, причем холода еще вернутся, заключил синоптик.

Москвичам ранее назвали дату начала метеорологической весны в столице.