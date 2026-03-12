Синоптик рассказал, сколько продлится тепло в Москве

В течение ближайшей недели значительное снижение температуры в Москве не ожидается. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, примерно до второй декады марта погода в столице не будет сильно меняться. Ожидается, что тепло продержится минимум до 18 или 19 марта.

Специалист подчеркнул, что днем столбики термометра будут показывать около +10 °С. При этом 12 и 13 марта может стать еще теплее — до +13 °С.

«Потом будет несколько скромнее. Ночные температуры по-прежнему будут держаться около 0 °С. Осадков не ожидается», — добавил он.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что на неделе с 9 по 15 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, однако, после полудня в столице может усиливаться ветер — до 7-12 метров в секунду.

Ранее москвичам спрогнозировали стремительный сход сугробов из-за резкого потепления.