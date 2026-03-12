Размер шрифта
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка выросла до 3,8 тысяч кв. м.
Сергей Аверин/РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка возросла до 3,8 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По информации оперштаба, в тушении принимают участие 257 человек, включая специалистов МЧС России. Задействованы 69 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае произошел после ночной атаки украинских беспилотников. Изначально огонь охватил около 150 квадратных метров, к тушению привлекли десятки спасателей, а движение по близлежащей дороге пришлось ограничить. Пострадавших, по официальным данным, нет.

Всего этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 80 дронов, из них 30 — над Кубанью.

По информации Минобороны России, в ночь на 12 марта Киевом также была предпринята очередная попытка ударить беспилотниками по газокомпрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
