В «Единой России» назвали модернизацию ЖКХ ключевым направлением народной программы

Порядка 7 тыс. км коммунальных сетей заменено по программе модернизации коммунальной инфраструктуры «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на втором окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!».

Также было завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. По его словам, масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты.

«В их числе — тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», — подчеркнул он.

Якушев также сообщил и о значительном прогрессе в решении проблемы аварийного жилья. По его словам, расселено около 16 млн кв. м аварийного жилья, новоселье справили свыше 920 тыс. человек.

«Особо подчеркну — это был не переезд из плохих домов в менее плохие. Люди получили современное и комфортное жилье», — заверил он.

Кроме того, расширена программа семейной ипотеки. Теперь в регионах с дефицитом новостроек теперь можно оформить льготную ипотеку на покупку вторичного жилья. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 млн граждан.

«Это вклад партии не только в решение жилищного вопроса. Ведь собственный дом — ключевое условие для создания семьи и рождения детей», — отметил Якушев.

В 2024 году обеспечено законодательное закрепление стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой.

По партпроекту «Безопасные дороги» за 2019–2025 годы построены и отремонтированы свыше 150 тыс. км дорог — более трех оборотов вокруг Земли по экватору.

Напомним, на форуме «Единая Россия» представила итоги реализации народной программы партии за пять лет и обозначила приоритетные направления дальнейшей работы.