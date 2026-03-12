Размер шрифта
Россиянам объяснили, как без интернета покупать продукты с «Честным знаком»

ЦРПТ: маркировка «Честный знак» считывается даже без интернета
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россияне могут покупать продукты с маркировкой «Честный знак» даже при отсутствии интернета. Для этого предусмотрен автоматический режим считывания маркировки, объяснили 360.ru в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

По словам специалистов, информация о сканировании сохраняется на устройстве и впоследствии передается в систему автоматически после восстановления связи. Более того, для розничной торговли применяют также локальный модуль «Честного знака», который позволяет автономно проверять коды.

Также с прошлого года система включена в так называемый «белый список» ресурсов, работы которых не ограничивается при отключении мобильного интернета, подчеркнули эксперты ЦРПТ.

В Госдуме до этого призвали дополнить «белый список» сайтов, остающихся доступными при отключении мобильного интернета. По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в него следует внести различные сервисы, работа которых связана с SIM-картами, в том числе такие, как кикшеринг, кассовые терминалы, шлагбаумы, банкоматы и видеокамеры.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы усилят контроль за товарами, подлежащими маркировке.

 
