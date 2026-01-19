Маркетплейсы усилят контроль за товарами, подлежащими маркировке

Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»), РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Ozon подписали дорожную карту по усилению контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщила пресс-служба Ozon.

Документ предусматривает поэтапный переход к профилактической модели контроля и направлен на предотвращение нарушений еще до появления товаров на витринах.

Отмечается, что инструменты маркировки уже используются маркетплейсами и позволяют выявлять отклонения до приемки товаров на складах, повышать ответственность предпринимателей и снижать долю нарушений без избыточной нагрузки на добросовестный бизнес.

Следующим этапом станет масштабирование и постепенная автоматизация проверок за счет более глубокой интеграции ИТ-систем платформ с системой «Честный знак».

В частности, площадки планируют расширить механизмы проверки маркированных товаров вне зависимости от модели продаж — как со складов маркетплейсов, так и с использованием логистики платформ при отгрузке со складов продавцов.

Глава совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин отметил, что объемы электронной торговли в России продолжают расти, и требования маркировки должны полноценно работать в онлайн-сегменте. По его словам, совместно с Ozon и РВБ выстроен план перехода к профилактической модели, предполагающей выявление нарушений уже на этапе создания карточек товаров.

В случае отсутствия маркировки такие карточки будут блокироваться, а товары допустят к продаже только после прохождения проверки. Для покупателей также предусмотрены подсказки о возможности проверки товара через мобильное приложение «Честный знак».

Глава РВБ Татьяна Ким подчеркнула, что приоритетом компании остается доверие покупателей и качество товаров на платформе.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким сообщил, что автоматизированный обмен данными с системой «Честный знак» ускорит проверку маркируемых товаров и защитит интересы честного бизнеса и потребителей от контрафакта.

Компании также планируют обеспечить плавный переход на новую систему — чтобы продавцы и производители маркированной продукции могли адаптировать свои бизнес-процессы к новым требованиям.