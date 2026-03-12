В Госдуме призвали дополнить «белый список» кикшерингом и прочими сервисами

В России необходимо дополнить «белый список» сайтов, остающихся доступными при отключении мобильного интернета. В него следует внести различные сервисы, работа которых связана с SIM-картами, в том числе такие, как кикшеринг, кассовые терминалы, шлагбаумы, банкоматы и видеокамеры. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, сообщает 360.ru.

«Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно. Сейчас только что с трибуны сказали о том, что почта даже не работает», — подчеркнул депутат.

Он призвал на сайте Минцифры открыть раздел, куда граждане и предприниматели будут направлять свои предложения о том, работу каких сервисов важно обеспечить даже в условиях отключенного мобильного интернета. Технически сделать это несложно, так как каждая SIM-карта имеет свой идентификатор, привязанный к тому или иному устройству – например, шлагбауму или кассовому терминалу. Оператору достаточно собрать эти данные и направить в ведомство, пояснил Свинцов.

«Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в белый список не попали», — добавил парламентарий.

Напомним, в 2025 году Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

Недавно в перечень добавили каршеринговые сервисы «Делимобиль» и BelkaCar, а также сервисы «Ситидрайв» и «Яндекс .Драйв».

Ранее в Госдуме исключили попадание Telegram в «белый список».