Начинающим огородникам рассказали, как правильно выбирать семена

Агроэксперт Туманов: семена следует выбирать исходя из сроков созревания
При выборе семян важно ориентироваться не на иллюстрации плодов на упаковке, а на описание сорта. Такой совет в интервью «Радио 1» дал председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

«Картинки на третьем плане должны быть. Вы сразу переворачиваете и смотрите описание, потому что любой овощ, если очень упрощая, имеет ранние сорта, среднеспелые и поздние», — объяснил эксперт.

Начинающим огородникам он посоветовал выбирать неприхотливые культуры и сорта. В частности, для первых посадок подойдут скороспелые детерминантные томаты, которые дают небольшой, но гарантированный урожай, уточнил Туманов.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что март — самое подходящее время для посева среднеранних сортов томатов, лука-порея, корневого сельдерея, ранних сортов капусты и базилика.

Ранее россиянам рассказали, как обработать весенний сад от вредителей.

 
