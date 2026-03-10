Размер шрифта
Россиянам рассказали, как обработать весенний сад от вредителей

В Союзе дачников рекомендовали опрыскивать сад от вредителей до цветения
Защиту сада от вредителей нужно начинать ранней весной, когда почки на деревьях еще спят — так можно избавиться от зимующих форм болезней. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Обработка весеннего сада — это целая наука, и подход здесь должен быть системным. Как говорится, готовь сани летом, а опрыскиватель — с первыми проталинами. Многие дачники совершают одну и ту же ошибку: ждут устойчивого тепла и бегут в сад с препаратами, когда почки уже вовсю пошли в рост. На самом деле защиту сада нужно начинать гораздо раньше, и проводить ее не одним залпом, а в несколько этапов, каждый из которых решает свою конкретную задачу. Первую, самую важную обработку называют «голубым опрыскиванием» из-за цвета рабочего раствора. Проводят ее очень рано, когда среднесуточная температура переваливает через отметку в +4… +5 градусов, снег еще может лежать, но почки на деревьях еще спят крепким сном. В это время мы боремся с зимующими формами болезней — паршой, монилиозом, коккомикозом, а также с яйцекладками тли и клещей, которые прячутся в трещинах коры», — сказал Чаплин.

Он рекомендовал использовать бордоскую жидкость или медный купорос. Подойдет и смесь медного купороса с мочевиной: медь бьет по грибкам, а мочевина работает как контактный инсектицид и немного задерживает цветение, что часто спасает сад от возвратных заморозков. По словам Чаплина, некоторые садоводы в это же время используют препараты на основе вазелинового масла, они создают на коре пленку, и вредители под ней просто задыхаются — это чисто механический способ защиты, без химии.

«Второй этап наступает, когда почки трогаются в рост и появляется так называемый «зеленый конус». Это время пробуждения долгоносиков, пилильщиков и листоверток. Обработку нужно повторить, но здесь уже можно подключать современные инсектициды. Важно не упустить момент до выдвижения бутонов. Третий этап — по розовому бутону, прямо перед цветением. В это время активизируются гусеницы плодожорки и другие любители завязей. И здесь нужно быть особенно осторожным: как только дерево зацвело, все опрыскивания прекращаем категорически, иначе мы отравим пчел и останемся без урожая. Четвертую, завершающую обработку проводят сразу после цветения, когда опадают лепестки. Тут мы закрепляем результат и работаем по комплексу вредителей и профилактике болезней уже на молодых завязях», — пояснил Чаплин.

Прежде чем браться за опрыскиватель, глава союза дачников рекомендовал провести механическую очистку сада.

«Зачистите старую кору на штамбах, снимите и сожгите ловчие пояса, уберите из-под деревьев все прошлогодние листья и мумифицированные плоды — это главные рассадники инфекции. Проведите санитарную обрезку, уберите поломанные и больные ветки, а все спилы продезинфицируйте медным купоросом и замажьте садовым варом. И еще один совет: внимательно читайте инструкции на упаковках. Не смешивайте препараты, если не уверены в их совместимости, и всегда обращайте внимание на рекомендованный температурный диапазон — многие биологические средства при низких плюсовых температурах просто не работают», — заключил Чаплин.

Ранее россиянам дали советы, как вырастить огурцы дома.

 
