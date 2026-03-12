Москвичам рассказали, когда начнется сезон грибов

Начало сезона грибов в Московском регионе стартует в зависимости от того, когда окончательно сойдет снежный покров. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Если вся эта гигантская масса снега, которая сейчас накопилась у нас за очень снежную классическую русскую зиму, возьмет и разом растает — произойдет то, что в народе называется дружной весной. Соответственно, земля хорошо промокнет и прогреется», — отметил специалист.

В начале грибного сезона он посоветовал в первую очередь обращать внимание на березовые леса, поскольку там обитает самый массовый гриб ранней весны в средней полосе — строчок гигантский.

До этого сообщалось, что в Подмосковье ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов, которые начнут действовать с осени этого года. Раньше жителям грозила ответственность только за уничтожение редких растений и животных, однако новый законопроект, который внес в облдуму глава региона Андрей Воробьев, распространяет эту норму также на 22 вида грибов.

Ранее россиян предупредили о суровом наказании за сорванные подснежники.