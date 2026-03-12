В Краснодарском крае поезд сбил пенсионера на инвалидной коляске

На Кубани инвалид-колясочник попал под грузовой поезд и выжил

На Кубани грузовой поезд сбил 68-летнего мужчину на инвалидной коляске. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 10 марта около 21:45 недалеко от станции «Курганная» в Белореченском районе Краснодарского края. По данным полиции, пенсионер из Курганинска пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист локомотива заметил человека, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось. Пострадавший с различными травмами попал в городскую больницу.

На место прибыли следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее четыре человека попали под поезд в Москве.