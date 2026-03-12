Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Краснодарском крае поезд сбил пенсионера на инвалидной коляске

На Кубани инвалид-колясочник попал под грузовой поезд и выжил
Пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

На Кубани грузовой поезд сбил 68-летнего мужчину на инвалидной коляске. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 10 марта около 21:45 недалеко от станции «Курганная» в Белореченском районе Краснодарского края. По данным полиции, пенсионер из Курганинска пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист локомотива заметил человека, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось. Пострадавший с различными травмами попал в городскую больницу.

На место прибыли следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее четыре человека попали под поезд в Москве.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!