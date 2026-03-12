Россиянам рассказали, когда нужно стричь хвойные деревья

Хвойные деревья отличаются особенной чувствительностью к весенне обрезке, поэтому в этот сезон допустима только санитарная обрезка. Об этом aif.ru рассказала ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова.

По словам эксперта, формирующую стрижку елей и пихт лучше всего проводить осенью, а работать с сосной рекомендуется в конце мая или в июне.

При этом специалист отметила, что с помощью стрижки даже из обычную сосну можно сделать компактной в высоту, в результате чего она станет похожа на японский бонсай.

«Для этого следует дождаться, когда появятся молодые приросты. Потом берете секатор или ножницы или просто голыми руками удаляете 2/3 длины этих мягких веточек. В этом случае дерево замедляет свой рост в высоту. Зато следующий прирост делает каждую ветку пушистой», — поделилась она.

Эксперт добавила, что такую процедуру нужно повторять каждый год. Благодаря этому дерево будет оставаться компактным и пушистым по всей высоте.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что защиту сада от вредителей нужно начинать ранней весной, когда почки на деревьях еще спят. По его словам, так можно будет избавиться от зимующих форм болезней.

