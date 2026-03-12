Размер шрифта
Россиянам рассказали, когда нужно стричь хвойные деревья

Садовод Черноусова: стричь сосну рекомендуется в конце мая
rootstock/Shutterstock/FOTODOM

Хвойные деревья отличаются особенной чувствительностью к весенне обрезке, поэтому в этот сезон допустима только санитарная обрезка. Об этом aif.ru рассказала ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова.

По словам эксперта, формирующую стрижку елей и пихт лучше всего проводить осенью, а работать с сосной рекомендуется в конце мая или в июне.

При этом специалист отметила, что с помощью стрижки даже из обычную сосну можно сделать компактной в высоту, в результате чего она станет похожа на японский бонсай.

«Для этого следует дождаться, когда появятся молодые приросты. Потом берете секатор или ножницы или просто голыми руками удаляете 2/3 длины этих мягких веточек. В этом случае дерево замедляет свой рост в высоту. Зато следующий прирост делает каждую ветку пушистой», — поделилась она.

Эксперт добавила, что такую процедуру нужно повторять каждый год. Благодаря этому дерево будет оставаться компактным и пушистым по всей высоте.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что защиту сада от вредителей нужно начинать ранней весной, когда почки на деревьях еще спят. По его словам, так можно будет избавиться от зимующих форм болезней.

Ранее россиянам рассказали, какие овощи можно сажать в марте.

 
