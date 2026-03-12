Китайское судно Heilan Journey развило необычную для него скорость в Ормузском проливе

Китайский балкер в два раза превысил паспортную скорость, уходя от обстрела

Китайский балкер Heilan Journey развил необычную для себя скорость, когда покидал зону обстрела танкеров в Ормузском проливе. Об этом пишет «Российская газета».

По информации журналистов, судно ходит под флагом Панамы. В начале недели, 9 марта, Heilan Journey покинул порт Джубайль в Саудовской Аравии и спустя два дня добрался до Ормузского пролива.

«В 9:32 мск экипаж стал свидетелем удара иранских ракет по двум оказавшимся поблизости танкерам», — говорится в материале.

Из него следует, что в результате атаки на танкерах произошли возгорания. Несмотря на то, что Вооруженные силы Ирана не тронули китайский балкер, экипаж принял решение покинуть место происшествия. Heilan Journey сбавил ход, а после разворота нарастил скорость до 21,5 узла. Судно шло с такой быстротой в течение двух часов, при этом его паспортная скорость составляет 12,5 узла.

«Сейчас Heilan Journey стоит на якоре у входа в пролив», — отметили авторы публикации.

12 марта портал Shafaq News сообщил, что два нефтяных танкера были обстреляны у берегов Ирака. Предварительно, удар нанесли ВС Ирана. Как выяснили журналисты, Исламская Республика атаковала суда, так как они «могли быть связаны с США».

Ранее были раскрыты данные о принадлежности атакованных у Ирака танкеров.