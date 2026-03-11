«Слишком мягко»: названа главная проблема регулирования интернета в России

Глава ФРЦЭ Клименко: власти РФ не умеют так контролировать интернет, как в Китае

В России есть одна ключевая проблема в вопросе регулирования интернета и конкретно работы мессенджеров – это непоследовательность государственной политики. Примером этому может служить Telegram, борьбу с которым государство ведет на протяжении многих лет, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«У государства нет настойчивости. История с Telegram началась еще 10 лет назад, но не была закончена, хотя мошенники появились уже тогда», — отметил эксперт в пресс-центре НСН.

В пример успешной госполитики в части регулирования интернета он привел Китай, который давно пошел по собственному пути и сумел выстроить национальную модель. В России тем временем постоянно проявляли мягкость – так, например, приняли и тут же отменили закон о видеоблогерах, не уделили внимания тому, что закон «о приземлении» не выполнила ни одна компания, пояснил Клименко.

«Одна из самых главных проблем — это непоследовательность государства в продвижении политики по Интернет-направлению, — подчеркнул специалист. — Не было никакого четкого курса по онлайн-коммерции. Бизнесмены стояли и смотрели на то, как мы шарахаемся то туда, то сюда».

До этого «Газете.Ru» в пресс-службе РАЭК сообщили, что к 2028 году РФ завершит ключевые этапы формирования автономной цифровой инфраструктуры, способной функционировать независимо от глобальной сети в условиях санкций. Модель цифрового развития все больше будет напоминать китайский подход «интернет-государства», где информационные потоки строго регулируются, а технологии опираются на внутренние ресурсы, подчеркнули в РАЭК.

