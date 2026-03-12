Диетолог предупредила об опасности воды со льдом

Привычка пить холодную воду со льдом может привести к проблемам со здоровьем. Об этом RT рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Специалист прокомментировала теорию похудения, согласно которой организм тратит калории, чтобы довести поступившую в него воду до температуры тела. Врач объяснила, что для того чтобы согреть два литра воды, необходимы всего 70 калорий. Такая величина является недостаточной для снижения веса.

Диетолог также отметила, что вода со льдом может освежить и предотвратить перегрев, однако при этом она сильно навредит здоровью.

«Здесь, конечно, больше минусов. Например, резкий перепад температур, когда человек пьет ледяную воду после горячего чая или обеда. Тут могут образоваться микротрещины на эмали зубов, а люди с чувствительными зубами могут почувствовать острую боль», — предупредила она.

По словам эксперта, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника или с другими проблемами ЖКТ холодная вода может вызвать спазм гладкой мускулатуры. Помимо этого, употребление жидкости со льдом увеличивает риск простудиться и заболеть.

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар до этого предупреждал, что употребление воды из-под крана может привести к онкологическим заболеваниям из-за содержащихся в ней хлорорганических соединений. Специалист посоветовал использовать бытовые системы очистки, в том числе даже самые простые — кувшинного типа.

Ранее был опровергнут миф о необходимости обязательно пить два литра воды в день.