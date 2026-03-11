Размер шрифта
Россиянам объяснили, чем опасна вода из-под крана

Ученый Гончар: вода из-под крана может вызвать онкозаболевания
Употребление воды из-под крана может привести к онкологическим заболеваниям из-за содержащихся в ней хлорорганических соединений. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

«Хлор добавляют в воду, чтобы уничтожить бактерии и уберечь нас от страшных инфекций вроде холеры и дизентерии. Однако, вступая в реакцию с органикой, образуются канцерогены», — отметил эксперт.

Он посоветовал не полагаться на авось и использовать бытовые системы очистки. Причем подойдут даже самые простые — кувшинного типа.

Недавно ученые из Университета штата Огайо, разработавшие новый метод обнаружения мельчайших пластиковых частиц, пришли к выводу, что некоторые бренды бутилированной воды содержат значительно больше микропластика и нанопластика, чем обычная водопроводная вода.

Микропластик и нанопластик — это крошечные фрагменты синтетических полимеров, которые образуются при разрушении пластиковой упаковки и других изделий. Сегодня они обнаруживаются практически повсюду — от океанов и почв до воздуха и питьевой воды.

Ранее в Австралии в водопроводе обнаружили амебу, поедающую мозг.

 
