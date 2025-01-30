Россиянам объяснили, как запланировать чекап и не пропустить онкологическое заболевание

Диспансеризация играет ключевую роль в своевременном выявлении и профилактике серьезных заболеваний, включая онкологические. В 90% случаев рак, обнаруженный на ранней стадии, поддается лечению. О том, в каком возрасте людям стоит проходить диспансеризацию и на какие аспекты здоровья обратить особое внимание, «Газете.Ru» рассказала Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования.

Диспансеризация — это комплекс медицинских обследований, направленных на выявление не только хронических неинфекционных заболеваний, но также степени риска их развития. Особое внимание уделяется симптомам болезней, которые чаще приводят к серьезным ограничениям и преждевременному уходу из жизни. Это болезни сердца и легких, сахарный диабет и злокачественные новообразования.

«Регулярные медицинские консультации становятся важной частью заботы о здоровье для многих россиян. По данным исследования, каждый второй житель страны (51%) систематически проходит чекапы, в том числе по инициативе работодателя. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 8 процентных пунктов. Еще 30% проходили диспансеризацию несколько раз по собственному желанию. Однако не все уделяют должное внимание регулярным обследованиям. Главная причина — это отсутствие рекомендации от врача (33%), также немалая доля респондентов считают их ненужными (29%)», — отметила она.

Диспансеризация проводится бесплатно для всех обладателей полиса ОМС старше 18 лет. Комплексные чекапы, а также специальную программу помощи при выявлении онкологического заболевания также включают в программы ДМС по желанию компании.

«По нашим данным, 49% россиян, которые проходят регулярные обследования, делают это по ОМС, а 36% — через ДМС или при поддержке работодателя», — сказала эксперт.

Для каждой возрастной группы предусмотрены свои рекомендации по оценке состояния здоровья.

С 18 до 40 лет: надо проходить диспансеризацию 1 раз в 3 года. Важно обращать внимание на наследственные факторы и образ жизни, чтобы выявить предрасположенность к хроническим заболеваниям. Раз в год можно проходить профилактические осмотры.

40–60 лет: обязательно проходить диспансеризацию 1 раз в год. В этот период возрастает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые особенно важно обнаружить как можно раньше.

Старше 60 лет: необходимо проходить медицинские осмотры не реже 1 раза в год. Особое внимание уделяется контролю хронических заболеваний и поддержанию общего состояния здоровья.

«Медицинский осмотр состоит из двух этапов. Первый включает исследования, которые не зависят от возраста пациента. Сюда входит анкетирование по вопросам образа жизни и наследственных факторов риска, измерение роста, веса, окружности талии, артериального давления, а также оценка сердечно-сосудистых рисков. На первом этапе обследования также нужно пройти флюорографию, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, консультации у репродуктивного специалиста и терапевта, сдать общий анализ крови и дополнительные — на сахар и холестерин, а также скрининг на гепатит. Второй этап включает обследования на самые распространенные виды рака», —- объяснила эксперт.

Такие скрининги проводятся с определенной периодичностью и зависят от возраста.

На рак кожи, губ, слизистых, щитовидной железы и лимфоузлов — при каждом осмотре, независимо от возраста.

На рак шейки матки — женщинам в возрасте от 18 до 64 лет раз в три года. На рак кишечника назначаются пациентам в возрасте от 40 до 64 лет — раз в два года, а с 65 до 75 лет — ежегодно.

На рак груди — женщинам в возрасте от 40 до 75 лет раз в два года. Для выявления рака пищевода и желудка выполняется гастроскопия, которую рекомендуется пройти в 45 лет.

Рак предстательной железы определяется анализом крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

С возрастом риск развития онкологических заболеваний значительно увеличивается. Несмотря на то, что основная доля случаев рака приходится на людей старшего возраста, некоторые виды онкологических заболеваний часто развиваются у молодых людей. В частности, по данным экспертов из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», наиболее распространенные виды рака до 45 лет: лейкозы и лимфомы, опухоли головного мозга и ЦНС, рак щитовидной железы, шейки матки, меланома, опухоли молочной железы и яичников.

«Важно помнить, что чекапы помогают вовремя выявить заболевания, что значительно уменьшает риски для здоровья в будущем. В то же время профилактика снижает риск развития онкологических заболеваний на 70%, а страхование может стать надежным помощником в вопросах диагностики и лечения. Специальные страховые программы покрывают расходы на организацию всего процесса, делая этот непростой путь доступными для каждого», — резюмировала она.

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