Стало известно, как живет в СИЗО подсыпавший яд в святую воду отравитель из Балашихи

Житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, прочитал около 120 книг в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, на прочтение такого количество произведений у Миссюры ушло 17 месяцев. Больше всего ему понравились книги Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса. Также он читает религиозную литературу.

В Mash узнали, что Миссюра сидит в четырехместной камере в СИЗО. Вместе с другими арестантами он предпочитает спать до 10 утра. Дальше они занимаются другими делами: завтраком, гигиеной, молитвой, готовкой и прогулкой. В свободное время «отравитель» занимается спортом и чтением книг.

С родными Миссюра держит одностороннюю связь. Он шлет электронные письма родителям, поздравляет их с праздниками и просит прощения. Ответов от родственников нет. Мать обвиняемого признавалась, что муж запретил ей общаться с сыном и приезжать к нему в СИЗО.

Жертвами «Балашихинского отравителя» стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. Обвиняемый признался, что сначала хотел поквитаться с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление».

По версии следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля. Миссюра полностью признал свою вину и принес извинения родным и близким. Он просится в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы искупить вину на поле боя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

