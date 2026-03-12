Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, как живет в СИЗО подсыпавший яд в святую воду отравитель из Балашихи

Mash: «Балашихинский отравитель» прочитал в СИЗО около 120 книг за 17 месяцев
ГСУ СК России по Московской области

Житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, прочитал около 120 книг в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, на прочтение такого количество произведений у Миссюры ушло 17 месяцев. Больше всего ему понравились книги Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса. Также он читает религиозную литературу.

В Mash узнали, что Миссюра сидит в четырехместной камере в СИЗО. Вместе с другими арестантами он предпочитает спать до 10 утра. Дальше они занимаются другими делами: завтраком, гигиеной, молитвой, готовкой и прогулкой. В свободное время «отравитель» занимается спортом и чтением книг.

С родными Миссюра держит одностороннюю связь. Он шлет электронные письма родителям, поздравляет их с праздниками и просит прощения. Ответов от родственников нет. Мать обвиняемого признавалась, что муж запретил ей общаться с сыном и приезжать к нему в СИЗО.

Жертвами «Балашихинского отравителя» стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. Обвиняемый признался, что сначала хотел поквитаться с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление».

По версии следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля. Миссюра полностью признал свою вину и принес извинения родным и близким. Он просится в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы искупить вину на поле боя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Харцызский душитель» объявился на интернет-форуме.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!