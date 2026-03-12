Москвичам рассказали, какие астрономические события можно увидеть весной 2026 года

Весной 2026 года жители и гости Москвы смогут увидеть метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что главным событием марта станет День весеннего равноденствия — 20-го числа в 17:46 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, в Южном – осень. При этом наблюдать за явлением будет невозможно. С 14-го по 30-е апреля можно будет увидеть первый весенний метеорный поток под названием Лириды, пик ожидается в ночь с 22 на 23 апреля. Эксперт посоветовала смотреть нужно в юго-восточную часть неба.

«19 апреля начнется действие еще одного метеорного потока – Эта-Аквариды, наблюдать его можно будет до 28 мая. Максимум же придется в ночь с 5-го на 6-е число. Правда, звездопад будет не очень активным, однако есть шанс увидеть несколько вспышек в минуту. Смотреть надо также в юго-восточную часть неба», – отметила Рублева.

Начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская до этого говорила, что лучшим весенним месяцем для наблюдения за небесными телами является март. Эта информация касается обладателей телескопов или биноклей. По ее словам, в марте чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это позволяет наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах.

