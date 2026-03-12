Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветеринар дала советы, которые помогут питомцу пережить весеннюю аллергию

Ветеринар Земская: гигиена поможет питомцу пережить весеннюю аллергию
Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Витаминные добавки и гигиена помогут домашним животным легче перенести весеннюю аллергию на пыльцу, которая проявляется кожными реакциями: зудом, дерматитом. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По ее словам, собаки в целом предрасположены к этому недугу, однако, сильнее всех страдают брахицефалы, поскольку из-за особенностей строения морды им сложнее дышать при отеке.

«Чтобы питомец легче перенес сезонное цветение, уже сейчас следует начать укреплять его иммунитет: чем он крепче, тем лучше реагирует на внешние раздражители. Помогут добавки с омега-3 жирными кислотами, а также витамин D и антиоксиданты. Но желательно, чтобы их назначил ветеринар», — сказала Земская.

При первых симптомах аллергии она посоветовала обратиться к ветеринару, чтобы выяснить точную причину проблем, а также подобрать правильное лечение и дозировку. До обращения к специалисту лучше ограничить контакт животного с аллергеном — закрывать окна дома и гулять только в утренние часы, когда на улице меньше людей и машин. После прогулки нужно обязательно мыть питомца.

Ветврач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что аномально теплая весна привела к раннему пробуждению клещей, Роспотребнадзор уже сообщил о первых зафиксированных случаях укусов. Важно защитить как себя, так и питомцев, которые могут подхватить от укуса клеща опасные кровопаразитарные заболевания или столкнуться с сильным приступом аллергии, предупредил он.

Ранее ветеринар предупредила об опасности комнатных растений для кошек.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!