Ветеринар объяснил, как защитить питомцев от рано проснувшихся клещей

Аномально теплая весна привела к раннему пробуждению клещей, Роспотребнадзор уже сообщил о первых зафиксированных случаях укусов. Важно защитить как себя, так и питомцев, которые могут подхватить от укуса клеща опасные кровопаразитарные заболевания или столкнуться с сильным приступом аллергии, предупредил в беседе с 360.ru ветврач высшей категории Михаил Шеляков.

Среди распространенных болезней, которыми собаки и кошки заражаются от клещей, специалист выделил бабезиоз плотоядных (пироплазмоз). От этого заболевания без срочной медпомощи животное может умереть, предупредил он. Шеляков подчеркнул важность обработки, отметив, что защищать от клещей следует и собак, и кошек.

«Многие думают, что кошек не нужно обрабатывать, так как они не болеют «клещевыми» заболеваниями, но это неправильный вывод. Помимо инфекции, кошке будет просто неприятно из-за зуда или проявившейся аллергической реакции», — отметил ветврач, добавив, что клещ с кошки может переползти на человека.

Что касается способов защиты питомца, то выделяют четыре основных инструмента: ошейник, спреи, капли на холку и таблетки для приема внутрь. По словам Шелякова, ошейник – самое ненадежное средство. Спреи хороши только непосредственно перед выходом на улицу, но из-за непогоды (дождя) или неравномерной обработки они тоже не гарантируют 100%-ную защиту.

Капли на холку нужно постоянно обновлять, так как их действие заканчивается через месяц. Самым надежным, по мнению ветеринара, средством являются таблетки для приема внутрь.

«Они очень дорогие, однако их эффективность впечатляет, — подчеркнул Шеляков. — За много лет практики практически ни одного случая атак клещей. Кроме того, они низкотоксичные, поэтому их можно давать даже беременным и ослабленным животным. Минус — не всегда понятно, насколько хорошо усвоился препарат».

Кроме того, он порекомендовал россиянам гулять с собаками по обработанным, ухоженным территориям, так как весной клещи часто прячутся в нескошенной прошлогодней траве. Также не стоит отпускать собаку в сухую траву, на проталины.

До этого Роспотребнадзор спрогнозировал сезон активности клещей на третью декаду марта. В ведомстве отметили, что с начала года в 19 регионах страны зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Почти половина случаев укусов клещей произошла в Краснодарском крае и Крыму.

