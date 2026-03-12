Размер шрифта
Названы продукты, которые опасно хранить в холодильнике

Технолог Еделев: хлеб и бананы не стоит хранить в холодильнике
Shutterstock/FOTODOM

В холодильнике нельзя хранить оливковое масло, которое может выпасть в осадок, а также шоколад, поскольку в таких условиях он побелеет. Об этом «Пятому каналу» рассказал пищевой технолог и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По его словам, холод также испортит вкусовые качества хлеба и заставит бананы почернеть и испортиться. Эксперт подчеркнул, что наиболее ответственного подхода требуют мясо и рыба.

«Есть такое понятие «товарное соседство». Например, рыба не должна храниться вместе с мясом. Вот рыба и мясо хранятся раздельно. Если вы решили хранить рыбу и мясо в одном месте, то обязательно надо упаковать и рыбу, и мясо, чтобы они не обменивались своими микроорганизмами. Самое, конечно, серьезное — это сальмонелла, но кроме сальмонеллы там может быть все что угодно, и листерии, и шигеллы, ну то есть любые бактерии, много бактерий, которые выделяют токсины», — сказал Еделев.

Отдельное внимание технолог уделил яйцам, которые могут быть инфицированы, если их не помыть и положить в холодильник без коробки. Он пояснил, что дверца холодильника из-за открывания и закрывания подвергается перепадам температур, что грозит ускоренной порчей яиц.

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов до этого рассказал «Газете.Ru», что распространенное мнение, что холодильник является универсальным и самым безопасным местом для хранения домашней аптечки, является серьезным заблуждением.

Ранее эксперт назвала десерты, которые нельзя хранить в холодильнике.

 
