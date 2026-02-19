Размер шрифта
Эксперт назвала десерты, которые нельзя хранить в холодильнике

Эксперт Анищенкова: в холодильнике не следует хранить зефир и печенье
В холодильнике не рекомендуется хранить печенье, зефир и ряд других сладких продуктов. Об этом aif.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

По словам специалиста, большую часть кондитерских изделий следует хранить в темном сухом месте, температура в котором составляет от +15°C до +20°C. При этом важно, чтобы продукты были защищены от солнечных лучей и источников тепла, таких как духовка, поскольку они ускоряют химические процессы, влияющие на вкус и структуру пищи.

Эксперт подчеркнула, что многие десерты не следует хранить в холодильнике. Повышенная влажность и частые перепады температур из-за частого открытия дверцы могут негативно отразиться на состоянии продуктов.

В холодильник не стоит убирать печенье. В противном случае оно станет мягким и перестанет хрустеть. Также другой способ хранения нужно выбрать для мармелада, зефира и желе, иначе они начнут плесневеть и станут липкими. Помимо этого, важно не класть в холодильник шоколад, поскольку на его поверхности может образоваться белый налет.

«Однако ненадолго положить десерты в холодильник в некоторых случаях все же имеет смысл. Так следует поступить, если помещение сильно нагрелось, и лакомства начали таять. Но на постоянной основе такого хранения сладостей лучше избегать. Правда, речь идет только о сухих и твердых сладостях», — отметила Анищенкова.

Однако она напомнила, что существуют десерты, которые необходимо хранить в холоде. Речь идет о продуктах, в составе которых есть крем, фрукты или ягоды. В противном случае такие сладости быстро испортятся. При этом следует исключить соседство десертов с сильно пахнущими изделиями.

Ранее диетолог предупредила об опасности злоупотребления орехово-шоколадной пастой.
 
