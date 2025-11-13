«Радиостанция Судного дня» повторила слово, звучавшее перед началом СВО

В эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало слово, которое уже транслировалось за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за эфиром загадочной радиостанции.

По данным канала, 13 ноября в 10:55 по московскому времени в эфир было передано слово «ржавленье». Это же слово транслировалось УВБ-76 19 февраля 2022 года. Что именно оно означает, неизвестно.

До этого дня «Радиостанция Судного дня» в последний раз «оживала» 6 ноября, когда в эфир было передано три сообщения, в одном из которых фигурировал Крым. В частности, прозвучали такие наборы букв и цифр, как «НЖТИ 42404 КРЫМОХРИП 9317 8248».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

