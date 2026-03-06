Новосибирец поджег машину Росгвардии по указанию куратора, чтобы вернуть свое авто

В Новосибирске перед судом предстанет 26-летний местный житель, который по указанию куратора поджег два автомобиля, включая служебную машину Росгвардии, чтобы вернуть свое авто. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В марте прошлого года мужчина по требованию мошенников продал свой автомобиль, а вырученные деньги перевел на «безопасный счет». После этого ему предложили вернуть машину, для этого нужно было совершить серию поджогов. Согласившись, он спалил Volkswagen у торгового центра, а затем отечественный седан вневедомственной охраны Росгвардии со специальными знаками.

Поджигателя задержали. Уголовное дело о поджоге и террористическом акте направлено во 2-й Восточный окружной военный суд.

До этого в Петербурге запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее в Петербурге мужчина поджег Mercedes из мести.