Этой весной в России ожидают рекордный урожай грибов

Этой весной погодные условия могут привести к супергрибному сезону – урожай ожидается рекордным из-за обилия сугробов. Такой сценарий, однако, возможен лишь при условии быстрого таяния снега, рассказал RT миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, если сейчас надолго установится оттепель, снег начнет стремительно сходить, то почва сначала хорошо пропитается водой, а затем её прогреет солнце. В этом случае во второй половине апреля и на протяжении всего мая будет очень хороший урожай весенних грибов. В том числе это сморчки, строчки и сморчковые шапочки.

Однако если снег будет таять медленно, вернутся заморозки, в апреле будет холодно, то тогда никаких рекордных объемов урожая можно не ждать, отметил Вишневский.

«Необычность ситуации заключается в том, что очень много снега. И если он стает дружно, мы получим мощную грибную весну, начало сезона будет прямо супергрибным. Если нет, то всё будет как обычно», — заключил миколог.

