Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, сколько россияне потратили денег во время праздников

Большинство россиян потратили на праздниках до 50 тысяч рублей
vhpicstock/Shutterstock/FOTODOM

Более трети (37%) россиян уложились в запланированный на новогодние праздники бюджет, а 31% вышли из него. Еще 30% не выделяли заранее определенную сумму на праздничные выходные. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

27% опрошенных отметили, что на длительных выходных потратили до 10 000 рублей, а расходы в пределах от 10 001 до 25 000 рублей зафиксировали 24% участников опроса.

До 50 000 рублей выделили 21% респондентов, от 50 001 до 75 000 рублей — 9% опрошенных. От 75 001 до 100 000 рублей и от 100 001 до 250 000 рублей потратили по 6% опрошенных. Еще 1% израсходовали более 250 001 рубля, а 6% участников исследования предпочли не отвечать на вопрос о сумме своих трат.

Чаще всего россияне тратили деньги на а продукты и напитки (71%). Покупку подарков родным и друзьям выделили главной тратой 47% респондентов. Расходы на транспорт, такси и покупку бензина отметили 20% участников, в то время как на развлечения ушло больше всего денег у 18% человек. Траты на здоровье выделили 14% граждан, на новогоднее путешествие — 9%, а на посещение ресторанов — 8%. Аренда дома или квартиры на праздники стала самой большой статьей бюджета для 4%, отдых в спа, отеле или за городом — для 2%, расходы на ремонт зафиксировали 5%, а на иные цели потратились 6% опрошенных.

Ранее выяснилось, что россияне массово отдыхали во Вьетнаме на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659341_rnd_9",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+