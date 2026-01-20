Стало известно, сколько россияне потратили денег во время праздников

Более трети (37%) россиян уложились в запланированный на новогодние праздники бюджет, а 31% вышли из него. Еще 30% не выделяли заранее определенную сумму на праздничные выходные. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

27% опрошенных отметили, что на длительных выходных потратили до 10 000 рублей, а расходы в пределах от 10 001 до 25 000 рублей зафиксировали 24% участников опроса.

До 50 000 рублей выделили 21% респондентов, от 50 001 до 75 000 рублей — 9% опрошенных. От 75 001 до 100 000 рублей и от 100 001 до 250 000 рублей потратили по 6% опрошенных. Еще 1% израсходовали более 250 001 рубля, а 6% участников исследования предпочли не отвечать на вопрос о сумме своих трат.

Чаще всего россияне тратили деньги на а продукты и напитки (71%). Покупку подарков родным и друзьям выделили главной тратой 47% респондентов. Расходы на транспорт, такси и покупку бензина отметили 20% участников, в то время как на развлечения ушло больше всего денег у 18% человек. Траты на здоровье выделили 14% граждан, на новогоднее путешествие — 9%, а на посещение ресторанов — 8%. Аренда дома или квартиры на праздники стала самой большой статьей бюджета для 4%, отдых в спа, отеле или за городом — для 2%, расходы на ремонт зафиксировали 5%, а на иные цели потратились 6% опрошенных.

Ранее выяснилось, что россияне массово отдыхали во Вьетнаме на Новый год.