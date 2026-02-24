Женщина провалилась в колодец, заметенный снегом, во время прогулки с собакой

В Кургане женщина упала в открытый люк, не заметив его под снегом

В Кургане женщина провалилась в открытый канализационный люк, который был полностью заметен снегом, пострадавшая смогла выбраться из колодца самостоятельно. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 22 февраля в 7-м микрорайоне, местная жительница гуляла с собакой, не заметила заметенный снегом канализационный люк и упала. Пострадавшая получила травму ноги и смогла самостоятельно выбраться из колодца.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования. Устанавливаются лица, ответственные за содержание и эксплуатацию колодца.

До этого в Саратове ребенок провалился в открытый люк, заваленный снегом. Малолетнего удалось вытащить из западни без помощи спасателей. В результате падения ребенок получил ушибы и ссадины спины, копчика и колен.

Ранее семилетний мальчик провалился в открытый люк и просидел в нем шесть часов.