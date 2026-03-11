Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный пациент отделения токсикологии московской больницы жестоко избил соседа

В Москве пациент отделения токсикологии жестоко избил соседа по палате
Росгвардия. Москва/VK

В Москве пьяный мужчина жестоко избил соседа по палате в отделении токсикологии. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в медучреждении на улице Саляма Адиля. Прибывшие на место по сигналу тревоги сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пьяный 40-летний уроженец Башкирии, находясь на лечении, спровоцировал ссору с другим пациентом. В результате агрессор нанес оппоненту множественные удары — пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшего перевели в отделение реанимации.

До этого нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу. Прибывшие по вызову росгвардейцы успокоили 37-летнего хулигана, а затем доставили в отдел внутренних дел.

Ранее застолье пациентов в российской больнице едва не закончилось трагедией.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!