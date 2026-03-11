Пьяный пациент отделения токсикологии московской больницы жестоко избил соседа

В Москве пьяный мужчина жестоко избил соседа по палате в отделении токсикологии. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в медучреждении на улице Саляма Адиля. Прибывшие на место по сигналу тревоги сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пьяный 40-летний уроженец Башкирии, находясь на лечении, спровоцировал ссору с другим пациентом. В результате агрессор нанес оппоненту множественные удары — пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшего перевели в отделение реанимации.

До этого нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу. Прибывшие по вызову росгвардейцы успокоили 37-летнего хулигана, а затем доставили в отдел внутренних дел.

Ранее застолье пациентов в российской больнице едва не закончилось трагедией.