Застолье пациентов в российской больнице едва не закончилось трагедией

В Иванове пациент больницы напал на соседа по палате с ножом

В Иванове пациент одной из больниц напал на соседа по палате и нанес его здоровью тяжкий вред. Пострадавшего отправили на лечение в хирургическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в медицинском учреждении в Ленинском районе города. По информации правоохранителей, двое мужчин, находясь на лечении в стационаре, распивали спиртное. В ходе «застолья» между ними случился конфликт.

«Во время словесной перепалки 64-летний мужчина ударил соседа по палате стеклянной бутылкой по голове, а после нанес ножом несколько ударов по телу. Очевидцем произошедшего стала медицинская сестра, которая позвала на помощь и вызвала сотрудников полиции», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение. Злоумышленника из больницы забрали в полицию, где он написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Ранее в Новосибирске пациент напал на соседей по палате, избил врача и охранников.