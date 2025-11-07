На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Застолье пациентов в российской больнице едва не закончилось трагедией

В Иванове пациент больницы напал на соседа по палате с ножом
true
true
true
close
ГУ МВД России по Ивановской области

В Иванове пациент одной из больниц напал на соседа по палате и нанес его здоровью тяжкий вред. Пострадавшего отправили на лечение в хирургическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в медицинском учреждении в Ленинском районе города. По информации правоохранителей, двое мужчин, находясь на лечении в стационаре, распивали спиртное. В ходе «застолья» между ними случился конфликт.

«Во время словесной перепалки 64-летний мужчина ударил соседа по палате стеклянной бутылкой по голове, а после нанес ножом несколько ударов по телу. Очевидцем произошедшего стала медицинская сестра, которая позвала на помощь и вызвала сотрудников полиции», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение. Злоумышленника из больницы забрали в полицию, где он написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Ранее в Новосибирске пациент напал на соседей по палате, избил врача и охранников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами