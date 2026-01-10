Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил

В Новосибирской области поезд сбил пьяного мужчину
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В пригороде Новосибирска грузовой поезд травмировал мужчину, лежавшего у путей. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел 9 января, локомотивная бригада заметила мужчину, лежавшего в опасной близости от железнодорожного полотна. Избежать столкновения не удалось, сотрудники железной дороги вызвали экстренные службы и оказали пострадавшему первую помощь.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с многочисленными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого пассажирский поезд сбил пьяного туриста в Краснодарском крае. Несчастный случай произошел с 35-летним туристом в Горячем Ключе. Машинист поезда «МоскваАдлер» заметил пешехода, идущего по рельсам вблизи станции Псекупс, и стал подавать сигналы о приближении, но мужчина не реагировал на них. Машинисту не удалось избежать столкновения, и в результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на Ямале поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590221_rnd_9",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+