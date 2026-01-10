В Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил

В пригороде Новосибирска грузовой поезд травмировал мужчину, лежавшего у путей. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел 9 января, локомотивная бригада заметила мужчину, лежавшего в опасной близости от железнодорожного полотна. Избежать столкновения не удалось, сотрудники железной дороги вызвали экстренные службы и оказали пострадавшему первую помощь.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с многочисленными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого пассажирский поезд сбил пьяного туриста в Краснодарском крае. Несчастный случай произошел с 35-летним туристом в Горячем Ключе. Машинист поезда «Москва — Адлер» заметил пешехода, идущего по рельсам вблизи станции Псекупс, и стал подавать сигналы о приближении, но мужчина не реагировал на них. Машинисту не удалось избежать столкновения, и в результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на Ямале поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде.