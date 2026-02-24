Российские подростки устроили массовую драку со стрельбой возле ТЦ

В Уфе компания подростков устроила массовую драку и стрельбу возле торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле торгового центра. По словам очевидцев, молодые люди пристали к мужчине, используя для этого малозначительный повод. У одного из юношей был пистолет — когда злоумышленники убегали, подросток несколько раз выстрелил.

В полиции уточнили, что юноша стрелял из пневматического оружия. Всех четверых участников задержали и доставили в отдел, пистолет изъяли. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

