Российские подростки устроили массовую драку со стрельбой возле ТЦ

В Уфе подростки устроили массовую драку со стрельбой возле ТЦ
В Уфе компания подростков устроила массовую драку и стрельбу возле торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле торгового центра. По словам очевидцев, молодые люди пристали к мужчине, используя для этого малозначительный повод. У одного из юношей был пистолет — когда злоумышленники убегали, подросток несколько раз выстрелил.

В полиции уточнили, что юноша стрелял из пневматического оружия. Всех четверых участников задержали и доставили в отдел, пистолет изъяли. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ленобласти молодые люди избили подростка ногами, записав все на видео.
 
