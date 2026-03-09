Глава «Росатома» рассказал об эвакуации семей российских сотрудников с АЭС «Бушер»

«Росатом» в ближайшее время начнет эвакуировать членов семей российского персонала и часть сотрудников со стройки новых блоков иранской АЭС «Бушер». Об этом изданию «Страна Росатом» рассказал генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы закончили подготовку ко второму этапу оптимизации численности, а именно эвакуации членов семей и части персонала в Россию. Будем в ближайшее время вывозить в безопасное место», — сказал он.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.