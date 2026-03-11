Облицовка петербургского здания рухнула на голову прохожего

78.ru: в Петербурге облицовка здания рухнула на голову прохожему

В Петербурге прохожий пострадал из-за обрушения части облицовки здания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Большой Морской улице. Элемент облицовки здания №33 упал на голову мужчине. Очевидцы попытались оказать пострадавшему первую помощь, подробной информации о его состоянии не поступало.

Реставрация фасада этого здания была запланирована на 2030 год и должна была продлиться два года. Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту случившегося. На месте происшествия сотрудники ведомства координируют действия правоохранителей и экстренных служб.

