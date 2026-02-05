В Госдуме придумали способ защиты от контрафакта на маркетплейсах

России стоит усилить контроль за качеством и безопасностью импортируемых товаров, приводя их в соответствие с российскими и международными стандартами, а также повысить тарифы для зарубежных поставщиков, чтобы уравнять условия с отечественным бизнесом. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, создание более высокой стоимости для иностранных товаров обеспечит защиту отечественного бизнеса, а также российских потребителей от некачественной продукции.

«Прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков», — отметил он, назвав несправедливой ситуацию, когда иностранным компаниям проще реализовывать свои товары на российских онлайн-платформах, чем российским производителям.

Слуцкий также отметил, что российские производители нуждаются в надежной защите от контрафактной продукции и дешевого некачественного импорта, который, в частности, проникает на рынок через онлайн-платформы.

Ранее Минфин РФ рассматривал введение НДС на импорт товаров через маркетплейсы.