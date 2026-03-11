В Петербурге мужчина выстрелил в возлюбленную и сам впал в кому

В Петербурге мужчина впал в кому после стрельбы

В Петербурге конфликт между мужчиной и женщиной закончился стрельбой. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел на Камышовой улице. По данным Telegram-канала, возлюбленная долгое время не отвечала взаимностью россиянину в возрасте около 50 лет.

В результате мужчина пришел к женщине, чтобы выяснить отношения. Он выстрелил в любимую из травматического пистолета.

Прибывшие на место медики нашли стрелявшего с подобной травмой, он лежал на асфальте. На данный момент он находится в коме. Второй пострадавшей также оказали помощь.

До этого в Тюменской области мужчина случайно открыл стрельбу по жене. Россиянин решил почистить свое охотничье ружье, супруга тем временем сидела рядом, но повернулась спиной к нему.

В какой-то момент оружие выстрелило. Женщина получила сквозное огнестрельное ранение грудной клетки. В отношении владельца ружья возбудили дело, его приговорили к ограничению свободы на один год.

Ранее в Орске хирурги извлекли пулю из сердца пациентки.