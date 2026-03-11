В американском штате 1,7 тыс. трансгендеров лишили водительских прав

Власти штата Канзас аннулировали водительские права 1,7 тысячи трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), требуя получить новые с указанием биологического пола. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Водительские права около 1,7 тысячи канзасцев были аннулированы в прошлом месяце. Не за многочисленные штрафы, а потому что они трансгендеры», — говорится в материале.

Канзас является одним из пяти штатов США, которые запретили трансгендерам менять указание своего биологического пола в правах. Обладателям прав, в которые были внесены изменения выдается уведомление о том, что их документы недействительны. Их придется переделать и указать правильный пол.

В ноябре Верховный суд США запретил трансгендерам менять пол в паспорте на отличный от установленного при рождении. Суд постановил, что указание биологического пола является констатацией исторического факта, как и указание страны и места рождения. Ранее граждане США могли указывать один из трех гендерных маркеров — мужской, женский или нейтральный пол (Х).

Ранее в Кургане полиция задержала трансгендера.