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В Кургане полиция задержала трансгендера

В Кургане задержали трансгендера, подозреваемого в участии в «Гражданах СССР»
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Кургане задержали трансгендера, подозреваемого в участии в экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В результате реализации мероприятий обнаружена документация об операции по смене пола и имени», — говорится в сообщении.

Источник агентства сообщил, что задержанный является безработным. В 2019 году над ним была проведена операция по смене пола — с женского на мужской. Это было зафиксировано в паспорте. Сейчас трансгендер проходит гормональную терапию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

До этого сообщалось, что жителя Иркутской области приговорили к шести годам колонии за комментарии в социальных сетях. Мужчина оставлял комментарии, «призывающие к насилию в отношении российских военных».

Ранее в Иркутске арестовали девушку, укусившую полицейского.

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