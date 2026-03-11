Размер шрифта
Одному из зампредов «Ощадбанка» вручено подозрение

«Страна.ua»: зампреду «Ощадбанка» Стынже вручили подозрение в служебной халатности
Mykola Tys/Global Look Press

Заместителю председателя правления украинского «Ощадбанка» Олегу Стрынже вручили подозрение в служебной халатности с тяжелыми материальными последствиями. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что подозрение касается процедуры закупки госбанком аккумуляторных батарей в комплекте с инвенторами на общую сумму 140,9 млн грн для оснащения отделений кредитной организации для беспрерывной работы.

По данным издания, суть обвинений в отношении Стрынжи сводится к тому, что во время закупки на 140,9 млн грн было отклонено другое, более выгодное предложение за тоже оборудование, — на 115 млн грн. Правоохранители классифицируют разницу как нанесенный ущерб.

Стрынжа и его сослуживцы в «Ощадбанке» отрицают эти обвинения, говорится в публикации. По их словам, поставщик более дешевых услуг не смог предоставить всех документов, а также имеет плохую репутацию, а также подозревается Службой безопасности Украины.

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Позднее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера в связи с задержанием сотрудников инкассаторской службы «Ощадбанка».

Ранее в МИД Украины обвинили Венгрию в нарушении прав инкассаторов.

 
