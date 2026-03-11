Имущество Запесоцкого и его сына хотят забрать в счет уплаты почти 300 млн рублей долга

«Ланта-банк» через суд требует взыскать с экс-ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого и его сына Юрия залоговое имущество на сумму 250 млн рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов в Telegram-канале.

Иск поступил в Куйбышевский районный суд Петербурга. Истец утверждает, что в апреле 2025 года между банком и университетом профсоюзов был заключен договор о предоставлении кредита с лимитом задолженности. Заемщику был предоставлен кредит на сумму 50 млн рублей со сроком погашения до 19 декабря 2025 года. По другому кредитному договору, датированному сентябрем 2024 года, заемщик получил кредит на сумму 200 млн со сроком погашения до сентября 2029 года. Для обеспечения исполнения обязательств между истцом и ответчиками были заключены договоры залога.

Истец заявил, что заемщик до сих пор не вернул кредитные деньги, а на досудебную претензию полностью оплатить задолженность не ответил. По состоянию на февраль 2026 года задолженность Запесоцких составляет более 271 млн рублей, обратили внимание в банке.

В иске банк просит суд взыскать с должников заложенное имущество. А именно две квартиры в доме на Невском проспекте и пять нежилых помещений в том же здании.

Запесоцкий был отстранен от должности ректора СПбГУП 25 сентября 2025 года. В иске Генпрокуратуры приводились данные об его злоупотреблениях. По данным газеты «Коммерсантъ, университет за два года потратил более 74 млн рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи и посещение ими ресторанов. Еще 20 млн рублей были потрачены на проживание Запесоцкого под усиленной охраной. Сам Запесоцкий отрицает все обвинения и просит суд вернуть ему должность ректора.

Ранее СМИ узнали о гражданстве сына экс-ректора Запесоцкого.