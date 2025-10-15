СМИ узнали о гражданстве сына отстраненного ректора Запесоцкого

Сын бывшего ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, которого отстранили от должности и обвинили в растрате, имеет израильское гражданство и управляет компанией, расположенной в Монако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы княжества.

«Гражданство: израильское», — говорится в графе с личными данными о младшем Запесоцком.

По данным из официальных документов, сын ректора СПбГУП является управляющим в компании S.C.I. Villa le Nid d'aigle, которая специализируется на операциях с недвижимостью.

Бывшему ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Запесоцкому предъявлено обвинение в растрате более 74 млн рублей бюджетных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-руководитель вуза тратил деньги на аренду элитного жилья, рестораны и зарубежные поездки. Расследование также выявило получение им кредитов на 813,6 млн рублей под залог университетского имущества для инвестиций в недвижимость Монако и Эстонии.

Запесоцкий, возглавлявший вуз с 1991 года, был отстранен от должности 25 сентября. Известный эпатажным стилем и прозванный в СМИ «секс-ректором», он отрицает все обвинения. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о национализации имущества СПбГУП. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее студенты СПбГУП пожаловались Путину на отстранение ректора.