В Свердловской области власти начали мониторить аккаунты школьников в соцсетях

В Свердловской области запустили мониторинг 4,6 миллиона аккаунтов школьников
Власти Свердловской области начали мониторить аккаунты школьников в соцсетях на предмет деструктивного контента. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, ее слова передает РИА Новости.

«Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Этим летом заключили соглашение с партнером, который занимается изучением молодежной среды. В регионе 4 миллиона 600 тысяч профилей мониторятся», - сказала она.

Чиновница объяснила, что в случае выявления подозрительного контента в аккаунтах детей, данные об этом передают в школы и министерство образования, позже «начинается точечная работа с семьей».

По словам Савиновой, специалисты отслеживают открытые профили круглосуточно. Глава ведомства также подчеркнула, система действует постоянно и нужна своевременного выявления сложных ситуаций и поддержку несовершеннолетних.

Накануне в Первоуральске подростки толпой напали на сверстника, который якобы обзывал девочку, и потребовали извинений. Судя по записи, мальчика окружили в гаражах. Под одобрительные возгласы и смех за кадром нападавший преследовал и пинал жертву в лицо, заставляя встать на колени. Проверку по факту произошедшего начали сотрудники полиции и прокуратуры. Правоохранители устанавливают личности участников и свидетелей инцидента.

Ранее в Нижнем Тагиле шестиклассница жестоко избила сверстника в коридоре школы.

 
