На Украине с 1 сентября станет обязательным изучение английского языка в детских садах для детей 5-6 лет. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на министерство образования.

«Предусмотрено введение должности учителя английского языка в детских садах из расчета 0,25 штатной единицы на каждую группу детей. Для преподавателей разработаны практические рекомендации по проведению занятий», — говорится в публикации.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк летом 2024 года заявил, что парламент страны во втором чтении принял закон о статусе английского на Украине как языка международного общения.

В конце февраля 2026 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в ходе своего выступления на английском языке на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений в Лондоне запинался и читал текст по слогам по бумажке.

