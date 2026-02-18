Размер шрифта
Эксперт объяснил, почему украинская делегация в Женеве предпочла говорить на русском языке

Политолог Безпалько: Киев в Женеве не стал усложнять задачу украинским языком
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему украинская делегация на переговорах в Швейцарии предпочла говорить на русском языке, а не воспользовалась переводчиком.

«Потому что это усложнило бы коммуникацию в разы. К тому же, убежден, они не владеют литературным украинским в достаточной степени. Украинский для них, по сути, иностранный», — сказал эксперт.

Русский язык для членов украинской переговорной группы — родной, равно как и культура. Проблема в том, что они хотят от этого отказаться, считает Безпалько.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Сообщалось, что в ходе встречи использовались русский и английский языки. Основной фокус дискуссии был сосредоточен на аспектах урегулирования: военных, политических и гуманитарных.

Ранее на Западе раскрыли, чем завершится конфликт на Украине.
 
