Общество

В Киргизии задержали журналистку за призывы к беспорядкам

В МВД Киргизии сообщили о задержании журналистки, призывавшую к беспорядком
РИА Новости

Сотрудница одного из СМИ задержана в Киргизии за призывы к массовым беспорядкам. Об этом сообщило МВД республики.

«Установлено, что через некий аккаунт в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публиковались материалы, содержащие критику деятельности государственных органов и государственных структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в комментариях под некоторыми публикациями с данного аккаунта размещались сообщения, которые «могли привести в общественным беспорядкам».

Недавно журналистов турецкого CNN задержали в прямом эфире с улиц Израиля. Репортер CNN TÜRK Эмрах Чакмак и оператор Халил Кахраман освещали последние события в Тель-Авиве, когда к ним подошел израильский сотрудник службы безопасности и попытался закрыть камеру рукой. Затем камера вышла из кадра, и прямая трансляция прервалась.

Репортеры были задержаны. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу осудил действия израильских силовиков.

Ранее в Стамбуле задержали итальянского журналиста Лучиди, имеющего гражданство России.

 
