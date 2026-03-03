Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Журналистов турецкого CNN задержали в прямом эфире с улиц Израиля

Съемочная группа турецкого CNN задержана в Израиле

Съемочную группу телеканала CNN Türk задержали израильские силы безопасности во время прямого эфира в Тель-Авиве. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Репортер CNN TÜRK Эмрах Чакмак и оператор Халил Кахраман освещали последние события в Тель-Авиве, когда к ним подошел израильский сотрудник службы безопасности и попытался закрыть камеру рукой. Затем камера вышла из кадра, и прямая трансляция прервалась.

В итоге репортеры были задержаны. Где они находятся сейчас неизвестно.

«Мы решительно осуждаем незаконное задержание в Израиле корреспондента CNN Türk Эмраха Чакмака и оператора Халила Кахрамана во время исполнения ими своих служебных обязанностей», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Турция внимательно следим за процессом по всем дипломатическим каналам, чтобы обеспечить немедленное освобождение турецких журналистов, добавил он.

Ранее журналист сообщил о попадании ракеты в центральный район Тель-Авива.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!