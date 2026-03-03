Журналистов турецкого CNN задержали в прямом эфире с улиц Израиля

Съемочную группу телеканала CNN Türk задержали израильские силы безопасности во время прямого эфира в Тель-Авиве. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Репортер CNN TÜRK Эмрах Чакмак и оператор Халил Кахраман освещали последние события в Тель-Авиве, когда к ним подошел израильский сотрудник службы безопасности и попытался закрыть камеру рукой. Затем камера вышла из кадра, и прямая трансляция прервалась.

В итоге репортеры были задержаны. Где они находятся сейчас неизвестно.

«Мы решительно осуждаем незаконное задержание в Израиле корреспондента CNN Türk Эмраха Чакмака и оператора Халила Кахрамана во время исполнения ими своих служебных обязанностей», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Турция внимательно следим за процессом по всем дипломатическим каналам, чтобы обеспечить немедленное освобождение турецких журналистов, добавил он.

Ранее журналист сообщил о попадании ракеты в центральный район Тель-Авива.